BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz'dan A Spor'a özel açıklamalar! Transfer ve sözleşme...
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, A Spor mikrofonuna açıklamalarda bulundu. Milli Takım kampında Çevre Koruma Haftası'nda Riva sahilini temizleyen oyuncularımızdan Rıdvan, transferi ve sözleşmesi hakkında konuştu. Rıdvan, "Milli Takım oyuncuları olarak bir farkındalık yaratmak istedik. Sahildeki çöpleri topladık. Önce kendimiz, sonra dünya için sahillerimizi temiz tutmaya çalışalım. Kampımız şu anda çok iyi geçiyor. Kendi aramızda etkinlikler de yapıyoruz. İnşallah Faroe Adaları karşısında da galip geleceğiz. Ben de transferle ilgili bir şeyler duyuyorum. Çok fazla ilgilenmiyorum. Şu anda Milli Takım'a odaklıyım. Sözleşme yenileme görüşmelerimiz de devam ediyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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