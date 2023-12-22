BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Oyunculara flaş sözler! "Ruh, aidiyet, özveri yok"
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'a mağlup oldu ve bu gelişmenin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, siyah-beyazlılardaki son durumu değerlendirdi. Şahinoğlu, "Beşiktaş'ın birçok sorunu var evet ama dünkü 11 Alanyaspor'u mağlup edebilecek bir oyuncu grubu değildi. Özveri, ruh ve aidiyet bunları sahada göremiyorsunuz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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