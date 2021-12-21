BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli ile yola devam edilecek mi? "Devre arasında..."

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ın gündemine Bruno Pinheiro gelmiş ve Portekizli hocayla anlaşamamıştı. Teknik sorumlu Önder Karaveli ile 2 maça çıkan siyah-beyazlılar 4 puan kazanmıştı. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Önder Karaveli ile devam edilip edilmeyeceği konusunu yorumladı. Aktan, "En azından devre arasında kadar böyle gitmesi lazım. Gelecek hocaya göre Önder hocanın takımın içerisinde bulunması lazım." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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