BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş ile Önder Karaveli devam edecek mi? "Oyuncuların referansları..."

Beşiktaş'ta hoca arayışları devam ediyor. Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarına altyapı sorumlusu Önder Karaveli ile çıkan siyah beyazlı ekip, skor dışında sahada oynana oyun açısından da beğeni kazandı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Beşiktaş'ın Önder Karveli hakkında yapması gerektiğini açıkladı. Alpaslan, "Beşiktaş'ın maçı ilk 20 dakikada bitirmemeye çalıştığını Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında gördük. Enerjisini 90 dakikaya yaymaya çalışıyor. Yönetim Atiba, Batshuayi, Necip ve Oğuzhan'a soruyordur Önder Karaveli'yi. Onlar gereken referansı verir. Beşiktaş için doğru olan Önder hoca ile devam etmektir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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