28 Aralık 2021, Salı
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli hakkında şok sözler! "Duraklamaya geçti"
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanında 1-0 kaybetti. Beşiktaş yönetimi tarafından Konyaspor maçı Önder Karaveli için bir kriter maçı olarak görünüyordu. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Önder Karaveli hakkında konuştu. Akcan, "Önder Karaveli ile yakalanan çıkış duraklamaya başladı. 4 maçta her şeyin olumlu bir duruma gitmesini kimse beklemesin." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
28.12.2021
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