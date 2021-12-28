Çarpıcı yorum! "Beşiktaş'ın yediği gollerin hepsinde Welinton, Montero ve Vida var"

A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Son Sayfa programında Konyaspor - Beşiktaş karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu. Kurtar, "Beşiktaş'ın bu sene yediği gollerin hepsinde Welinton, Montero ve Vida var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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