Beşiktaş'ın ilk 11'i nasıl olacak? "Altay karşısında..."

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş ile Altay karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Taner Karaman, siyah-beyazlıları değerlendirdi. Karaman, "Beşiktaş'ın ideal 11'le çıkacağını düşünüyorum, Altay kolay bir rakip değil. Hem Altay hem de Beşiktaş as kadroyla sahaya çıkacaklardır" dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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