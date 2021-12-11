11 Aralık 2021, Cumartesi

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Okan Buruk A Spor'a konuştu! Beşiktaş'tan teklif aldı mı?

Alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu koltuğu doldurmak istiyor. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ın listesinde 3 tane yerli aday var. Okan Buruk, Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş. Ben bugün Okan Buruk hocayla konuştum. Okan hoca, Beşiktaş ile herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti." dedi. Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay ihtimallerini de değerlendiren Dikme, "Şenol Güneş'in yanında bulunan isimlerle konuştum. Hoca Trabzon'da. Beşiktaş teklifte bulunması durumunda Şenol hoca Beşiktaş'a gelir. Pazartesi akşamı veya salı sabahı İstanbul'a gelecek. Rıza Çalımbay başkan Ahmet Nur Çebi'nin ahbaplık ettiği bir isim. Kontratında Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde boşta kalacağına dair bir madde yok ama hoca bunu en başında Sivasspor'la konuşmuş." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
11.12.2021
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