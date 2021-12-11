11 Aralık 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Okan Buruk A Spor'a konuştu! Beşiktaş'tan teklif aldı mı?
Alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, bu koltuğu doldurmak istiyor. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ın listesinde 3 tane yerli aday var. Okan Buruk, Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş. Ben bugün Okan Buruk hocayla konuştum. Okan hoca, Beşiktaş ile herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti." dedi. Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay ihtimallerini de değerlendiren Dikme, "Şenol Güneş'in yanında bulunan isimlerle konuştum. Hoca Trabzon'da. Beşiktaş teklifte bulunması durumunda Şenol hoca Beşiktaş'a gelir. Pazartesi akşamı veya salı sabahı İstanbul'a gelecek. Rıza Çalımbay başkan Ahmet Nur Çebi'nin ahbaplık ettiği bir isim. Kontratında Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde boşta kalacağına dair bir madde yok ama hoca bunu en başında Sivasspor'la konuşmuş." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
11.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- O ismi Yattara'ya benzetti! "Tarzı aynı"
- Okan Buruk A Spor'a konuştu! Beşiktaş'tan teklif aldı mı?
- Farioli için şok sözler! "Beşiktaş ve F.Bahçe için..."
- Dikkat çeken Sergen Yalçın yorumu! "Oyun şeklini değiştirebilirdi"
- Toroğlu'ndan kritik penaltı yorumu!
- Beşiktaş'ta hoca arayışı devam ediyor! Yerli mi yabancı mı?
- Gökhan Keskin: "Galatasaray Avrupa'da Başka Oynadığını Gösterdi" / A Spor / Artı Futbol / 11.12.2021
- Dikkat çeken Sergen Yalçın yorumu! "Oyun şeklini değiştirebilirdi"
- Farioli için şok sözler! "Beşiktaş ve F.Bahçe için..."
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi