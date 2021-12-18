BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Derbi öncesi uyarı! "Önder hoca dikkat etsin"

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Maç öncesinde teknik direktör eksikliğini gideremeyen siyah beyazlı ekipte U19 Teknik Direktörü Önder Karaveli derbiye çıkacak. Geçtiğimiz hafta da Kayserispor maçında takımın başında olan Karaveli, Beşiktaş'ta yaptığı değişiklerle maçı çevirmişti. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Karaveli'ye Fenerbahçe derbisi öncesinde uyarılarda bulundu. Kınalı, "Derbide kariyeri açısından unutulmayacak bir güne imza atayım derken daha kötü bir sonuç alabilir. Bence şövalyece bir tavır takınmamalı. Hem Ghezzal hem Pjanic hem Alex'i sahaya sunmamalı. Hepsini sahaya atarsan Fenerbahçe sana çok ağır bir ceza kesebilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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