BEŞİKTAŞ HABERLERİ : O isimden çarpıcı iddia! "Şenol Güneş Weghorts - Icardi ikilisinden Icardi'yi seçer"
Beşiktaş ile son dakika gelişmelerini A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı. Sarıdağ, gelen bir soru üzerine çarpıcı bir Weghorts - Icardi eleştirisi yaptı. Sarıdağ, "Şenol hoca da Weghorst & Icardi ikilisinden Icardi'yi seçer." dedi.
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