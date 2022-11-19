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BEŞİKTAŞ HABERLERİ : O isimden çarpıcı iddia! "Şenol Güneş Weghorts - Icardi ikilisinden Icardi'yi seçer"

Beşiktaş ile son dakika gelişmelerini A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı. Sarıdağ, gelen bir soru üzerine çarpıcı bir Weghorts - Icardi eleştirisi yaptı. Sarıdağ, "Şenol hoca da Weghorst & Icardi ikilisinden Icardi'yi seçer." dedi.

19 Kasım 2022 | 08:56
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