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Beşiktaş haberleri - Nevzat Dindar: Şenol Güneş ile Pinheiro kıyaslanamaz

Süper Lig'de son olarak sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişmeleri A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirdi. Dindar, "Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Pinheiro aynı masada yer alamaz. Şenol Güneş'e saygısızlıktır bu. " dedi.
14.12.2021
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