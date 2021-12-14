Beşiktaş haberleri - Nevzat Dindar: Şenol Güneş ile Pinheiro kıyaslanamaz

Süper Lig'de son olarak sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişmeleri A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirdi. Dindar, "Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Pinheiro aynı masada yer alamaz. Şenol Güneş'e saygısızlıktır bu. " dedi.

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