BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay Beşiktaş ile görüştü mü? A Spor'a açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, mücadele sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş iddialarıyla ilgili "Beşiktaş ile resmi görüşme yapmadım. Beşiktaş'tan teklif gelirse Sivasspor yönetimiyle konuşurum." yorumunu yaptı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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