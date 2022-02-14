BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic'e ilginç benzetme! "Kolayı tercih etti"
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında oynayacak. 24. haftada oynanan Antalyaspor maçında iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan Miralem Pjanic, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. A Spor yorumcusu Haldum Domaç, Pjanic'i eleştirdi. Domaç, "Pjanic savunmanın önüne gelip topla al ver yapıyor. Risk almıyor. Kolayı tercih etti. Savunmanın önünden topu alıp Atiba'ya veya Josef'e veriyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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