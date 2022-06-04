BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan transfer harekatı! İşte hedefteki isim
Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Valerien Ismael ile yeni bir oyun anlayışına gider Beşiktaş, üçlü savunma ile oyunu geriden kurmayı düşünüyor. Sol stoper bölgesine yerli bir isim arayan siyah beyazlı ekip, Cenk Özkaçar'ı gözüne kestirdi. Detayları A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu verdi. Şahinoğlu, "Yerli sol stoper bulmak çok zor. Abdülkerim Bardakçı olmazsa 2 yerli stoper daha var listede. Cenk Özkaçar olabilir. Belçika'da düzenli olarak forma giydi ama Olympique Lyon performansından ötürü beklentiyi artırdı. Zor bir transfer olabilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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