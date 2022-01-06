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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Süper Kupa'da etkisiz isimleri! "Ghezzal'ın yokluğu..."

TFF Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Katar'ın Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaşlı Atiba'nın hem Antalyaspor hem de kendi filelerine attığı gollerle mücadele uzatmaya gitti. Uzatma sürelerinde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti ve Beşiktaş penaltılarda rakibini yenerek kupanın sahibi oldu. A Spor yorumcusu Taner Karaman bazı isimleri eleştirdi. Karaman, "Batshuayi geride kaldı. Larin geçen sezonu aratıyor. Kontrat yenileme süreci de etkilemiş olabilir. Sahanın en etkisiz ikilisiydi. Ghezzal'ın da yokluğu bu iki ismi etkilemiş olabilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
06.01.2022
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Kartal’ın Süper Kupa’da etkisiz isimleri! Ghezzal’ın yokluğu... Kartal'ın Süper Kupa'da etkisiz isimleri! "Ghezzal'ın yokluğu..." 06.01.2022
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