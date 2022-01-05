Beşiktaş Antalyaspor maçı sonrası Ersin Destanoğlu: Penaltılara çalışmıştık

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Süper Kupa'nın sahibi penaltı atışları sonrası siyah-beyazlılar oldu. Kara Kartal'ın başarılı kalecisi, alınan kupa sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki file bekçisi, "Penaltıları çalışmıştık, bir tanesini kurtarmak nasip oldu." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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