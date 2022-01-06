BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaşlı genç Emirhan İlkhan'a övgü dolu sözler! "Kalıcı olabilir"

Beşiktaş, TFF Süper Kupa Finali'nda Antalyaspor'u 1-1 biten maçın sonucunda penaltılarla yenmeyi başardı. Kupayı evine götüren siyah beyazlı ekipte 17 yaşındaki Emirhan İlkhan uzatma süreleri ile beraber bulduğu 40 dakikada göz doldurdu. A Spor yorumcusu Taner Karaman genç oyuncu hakkında konuştu. Karaman, "Önder Karaveli'nin takıma katkısı böyle olacak. Önder hocanın Beşiktaş'ta olması bazı altyapı oyuncularının as kadroya tırmanmasına vesile olabilir. Bu karşılaşmada da Emirhan'ı gördük. Özgüvenli duruşu ile beraber bu takımda kalıcı olabilecekmiş gibi gözüküyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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