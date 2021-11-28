BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal gol sorunu yaşıyor! "Aboubakar kalsaydı..."

Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Geçen sezon son viraja Aboubakar'sız giren Beşiktaş, şampiyonluğu averaj ile kazanmıştı. Bu sezon Aboubakar yerine getirilen Michy Batshuayi, beklentileri karşılayamadı. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Beşiktaş'ın forvet sıkıntısı hakkında yorumlarda bulundu. Türk, "Eğer Aboubakar'a 500-600 bin Euro daha verilseydi kalacaktı ve gol problemin olmayacaktı. Aynısını Galatasaray, Gomis için yaptı. Fenerbahçe'de de Muriqi gidince yerini dolduramadın." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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