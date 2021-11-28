BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Günün bombasını patlattı! "Sergen Yalçın ve F.Bahçe..."

Beşiktaş kötü gidişatına dur diyemiyor. Son olarak GZT Giresunspor'a evinde 4-0 mağlup olan siyah beyazlı ekipte gözler Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın toplantısında. Toplantıdan çıkacak sonuca göre Sergen Yalçın'ın görevi bırakıp bırakmadığı belli olacak. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, bomba gibi bir açıklama yaptı. Dindar, "Sergen Yalçın istifasını verirse Şenol Güneş tekrardan Beşiktaş'ın başına gelebilir. Ayrıca Fenerbahçe kötü gidişatını Pereira'yı göndererek durdurmak isterse Sergen Yalçın'a yönelebilir. Ancak bunlar sadece benim yorumum. Polemik olsun diye demiyorum ama Sergen Yalçın büyük takımlar için bit adres olacaktır." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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