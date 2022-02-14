BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Josef ve Pjanic krizi nasıl çözülecek? "Bu orta saha ile..."
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a karşı çıkacak. Maçtan önce siyah beyazlı ekipte birçok isim eksik durumda. Özellikle orta saha tandeminde Josef'siz kalan Beşiktaş'ta Atiba - Necip ikilisi ön plana çıkıyor. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Beşiktaş'ın çıkması gereken orta saha tandemini açıkladı. Kelleci, "Atiba ve Necip ile hücumda bir şey yapamazsınız. Emirhan'ı kullanabilir Önder hoca." dedi. | Beşiktaş haberleri ( BJK spor haberi )
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