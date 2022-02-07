BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın temel sorunu! "Batshuayi ve Alex Teixeira..."
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Golsüz sonuçlanan maçta Beşiktaş'ın temel sorunlarını A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu açıkladı. Şahinoğlu, "Beşiktaş'ın 2 temel sorunu vardı. Fiziksel hücumda son vuruş sorunu bunlar. Beşiktaş fiziksel problemi bitirmiş gibi ama Batshuayi ve Alex son vuruş konusunda çok eksik kaldı. Önder Karaveli, Batshuayi'nin oyun tarzını beğenebilir ama bir forvet gol atmalı. Önder hoca bir hafta da Batshuayi'yi kenarda oturtup Güven Yalçın'ı oynatsın." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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