BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın transfer planı! Sörloth olmazsa...
Beşiktaş gelecek sezonun planlamasına başladı. Özellikle savunma ve hücum hattında arayışlarını sürdüren siyah beyazlı ekipte son durumu A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ açıkladı. Sarıdağ, "Sörloth olmazsa ben ne yaparımın cevabı Beşiktaş'ta var. Beşiktaş'ın forvet ve stoper listesi çok geniş." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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