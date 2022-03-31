BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i!
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda lider Trabzonspor'un konuğu olacak. Avrupa yolunda önemli bir maça çıkacak olan siyah beyazlı ekibin son durumunu Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Ersin, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Rosier, Josef, Pjanic, Rachid Ghezzal, Batshuayi, Kenan Karaman 11'i ile çıkmasını bekliyoruz Beşiktaş'ın. Atiba ve Larin geç saatlerde gelecekler ve daha Valerien Ismael'in sistemi ile tanışmadılar. Orta alanda Can Bozdoğan tercihi yapılırsa hücum hattında Alex Teixeira oynatılabilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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