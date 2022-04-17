BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon! Erman Toroğlu yorumladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Siyah beyazlı ekip maçın ikinci yarısında Teixeira'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı. Toroğlu, "Sabaha kadar sürse penaltı bulunmaz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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