BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın kupa öncesi son durum! İlk 11'de sürpriz isim
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 20.30'da oynanacak olan zorlu maç öncesinde Beşiktaş'ın son durumunu A Spor muhabiri Sercan Dikme, Vodafone Park'tan bildirdi. Dikme, "Beşiktaş'ın çok sayıda eksiği var. Mehmet Topal, Gökhan Töre, Kenan Karaman, N'Koudou, Mert Günok ve Valentin Rosier maç kadrosuna alınmadı. Kerem Kalafat'ın bugün sağ bekte Rosier'in yerine oynama ihtimali yüksek." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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