23 Aralık 2021, Perşembe
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın hoca arayışında son durumu! Önder Karaveli...
Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa maçından sonra istifa eden Sergen Yalçın'ın yerine Önder Karaveli'yi geçiren Beşiktaş çıkışa geçti. Kayserispor galibiyeti ve Fenerbahçe deplasmanında oynanan oyun ile beğeni toplayan Karaveli, takımın başında kalabilir. A Spor muhabiri Sercan Dikme son durumu aktardı. Dikme, "Önder hoca ile bir sürpriz olmazsa ilk yarıyı kapatacak Beşiktaş. Alınan sonuçlara göre yola devam edilebilir. Ancak yönetim yabancı bir teknik direktörü düşünmeye devam ediyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
23.12.2021
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