23 Aralık 2021, Perşembe
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Göztepe maçı öncesi flaş sözler! "Beşiktaş'ın oyununda o isim çok önemli"
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Beşiktaş'ın Göztepe maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Beşiktaş'ın kanatlardan etkili olabilecek 2 tane beki var. Defansta şuan bir sorun yok. Larin, Batshuayi ve Ghezzal klasik o etkiyi yapabilir. Ama Beşiktaş'ın oyunun orta sahanın dinamizmi önemli bir yer tuttu. Özellikle Josef de Souza'nın önemi oldukça arttı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
23.12.2021
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