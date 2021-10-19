BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın en büyük handikapı! "Sporting'i yenebilir ama..."

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş evinde Sporting'i konuk edecek. ilk iki haftada puıan çıkaramayan temsilcimiz Beşiktaş ve Sporting için önemi yüksek olan maçı değerlendiren A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, "Sporting, Beşiktaş'ın yenebileceği bir takım. Benfica ve Porto gibi iki takımı geçerek şampiyon oldular. Ama kadro kalitesi Beşiktaş'ın daha iyi ama Beşiktaş'ın handikapı sakatlıklar oldu. Ancak Sergen Yalçın ideal 11 ile sahaya çıkacak gibi duruyor. Önemli olan bu ideal 11'in sakatlıklardan ne kadar etkilendikleri." | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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