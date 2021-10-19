19 Ekim 2021, Salı
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sporting maçı öncesi kilit ismi açıkladı! "Takıma tempo yaptırırsa..."
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. maçında Sporting'i konuk edecek olan Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın son durumu merak ediliyor. Sakatlığını atlattıktan sonra Başakşehir maçında oynayan yıldız ismin bu akşam oynanacak olan Sporting maçında ilk 11 başlaması bekleniyor. Teixeira'nın durumu hakkında yorum yapan A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, "Alex Teixeira'nın Pjanic ile uyumunu merak ediyorum. Alex'in ilk 11'de başlayacağı maçta fiziksel durumunu daha çok merak ediyorum. Başakşehir maçında şunu fark ettim. Sakatlıktan önceki durumundan daha iyi. Son maçta daha fit göründü. Maç temposu yakalaması zaman alacaktı ama sakatlıklarla boğuştuğu için süre uzadı. Arkasında Pjanic gibi bir isim varken takıma tempo yaptırabilirse çok farklı işler çıkartabilir." dedi. Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
19.10.2021
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