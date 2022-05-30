BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın eksik bölgeleri! Transfer...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siye beyazlı sözleşmesi biten ekip birçok oyuncusu ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor. Kartal bunun yerine yeni isimleri takıma katmayı planlıyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Beşiktaş'ın transfer yapması gereken yerleri açıkladı. Alpaslan, "Sağ bek, stoperler, orta saha ve santrfor mevkilerine oyuncular lazım. Hatta santrfor 2 tane lazım." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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