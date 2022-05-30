BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi! "Saygısızlıktır"
Beşiktaş'ta başkan yeniden Ahmet Nur Çebi seçildi. Rakibi Fuat Çimen'in 1190 oy aldığı seçimde Çebi 2777 oy alarak siyah beyazlı ekibin yeniden başkanı oldu. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, seçimden kullanılan oylar hakkında konuştu. Dindar, "Beşiktaş 18 bin üyeden 4 bin kişi oy kullanmaya gidiyor. Bu Ahmet Nur Çebi'ye saygısızlıktır. Bu kadar muhalefet oluyorsunuz ama sadece 1100 kişi Ahmet Nur Çebi'ye oy atmadı. Muhalefetin organize olması da daha kolaydır." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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