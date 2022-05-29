Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Kazanan Beşiktaş olacak!
Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanıyor. Siyah beyazlılarda başkan adayı olan Fuat Çimen, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çimen, "Umarım 'Umudun yeşili' sandıktan çıkar. Kazanan Beşiktaş olacak." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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