24 Aralık 2021, Cuma
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan şok Karaveli yorumu! "Ahmet Nur Çebi'nin kafasında Önder Karaveli yok"
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa maçından sonra istifa etmişti. Yerine getirilen Altyapı sorumlusu Önder Karaveli ile çıkışa geçen Kara Kartal, Karaveli ile devam edebilir. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Ahmet Nur Çebi'nin Önder Karaveli hakkındaki düşüncesini söyledi. Uluç, "Ahmet Nur Çebi'nin kafasında Önder Karaveli yok. Çebi'nin açıklamalarının hepsi rüzgara göre politikacı açıklamaları. Ben başkanı tanıyamıyorum. Fikret Orman'ın bıraktığı Beşiktaş'ı kimse istemiyordu. Çebi, Beşiktaş sahipsiz kalamaz dedi ve elini taşın altına koydu. Ancak şimdili Başkan Çebi tam politikacı olmuş." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
24.12.2021
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