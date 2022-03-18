BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Önder Karaveli'ye sert eleştiri! "Güven'i santrfor oynatarak..."
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Duayen yorumcu Hıncal Uluç derbide yaptığı tercihlerle eleştirilen Önder Karaveli hakkında konuştu. Uluç, "Önder elindeki oyuncuların farkında değil. Güven Yalçın, Beşiktaş'ın en çok mücadele eden oyuncularından biri. Güven santrfor değil. Güven'i santrfor oynatarak öldürdü ve oyundan aldı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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