27 Kasım 2021, Cumartesi
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Beşiktaş Giresunspor karşısında! İşte mücadele öncesinde son gelişmeler...
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Zirve yarışından bir hayli uzak kalan siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadele öncesindeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte ayrıntılar...
27.11.2021
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