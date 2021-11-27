Beşiktaş Giresunspor karşısında! İşte mücadele öncesinde son gelişmeler...

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Zirve yarışından bir hayli uzak kalan siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadele öncesindeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte ayrıntılar...

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