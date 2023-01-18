Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. İki Süper Lig temsilcisi, turu geçerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki; Ankaragücü-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabiri Sercan Dikme, Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi tüm detayları aktardı.
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