BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Göztepe maçı sonrası Beşiktaş için kritik 5 detay!
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Siyah beyazlı ekip 9 kişi kaldığı maçı 2-0 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Kartal'ın Göztepe maçı sonrası 5 önemli detayını açıkladı. Kapsal, "İlk olarak Valerien Ismael, takım 9 kişi kalsa bile 3'lü oynattı. Beşiktaş seneye de bu sistemi oynayacak. İkincisi, Rosier'e gösterilen kırmızı kart yanlıştı. Üçüncüsü, İzmir'in sıcağında öğlen vakti böyle yüksek disiplinli oynaması Ismael'in takıma hakim olduğunu gösterir. Dördüncüsü, Emre Bilgin ve Emirhan İlkhan gelişiyor. Son olarak Ismael için bunlar hazırlık maçı çünkü oyuncular gelecek yılın görüntüsünü veriyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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