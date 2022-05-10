Beşiktaş'a çarpıcı eleştiri! "Batshuayi ve Cyle Larin..."
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERLERİ: Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta eleştirilerin odağında Batshuayi ve Cyle Larin var. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan bu konu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Sezon başından bu yana Batshuayi 14 gol attı birçok pozisyonu direkten döndü. Larin ise farklı bir oyunla öne çıkıyor. Beşiktaş'ta artık bunların iki gömlek üstünde golü getirilmeli." dedi.
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