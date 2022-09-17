BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Golden önce ofsayt var mı? Toroğlu açıkladı!
Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın en direk vuruştan attığı gol öncesinde pozisyon net ofsayt. Yardımcı atladı. Bayrağı kaldırsa gol olmayacak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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