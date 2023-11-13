BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gökhan Keskin: Ghezzal'ın sahada garantisi yok
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan girip sakatlanan Rachid Ghezzal hakkında A Spor yorumcusu Gökhan Keskin'den dikkat çeken bir yorum geldi.
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