BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Genç Emirhan İlkhan göz dolduruyor! "Enteresan bir oyuncu modeli"
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Filip Novak ve Rachid Ghezzal'ın golleriyle 1-1 sona erdi. Müsabakada 90 dakika forma giyen 17 yaşındaki Emirhan İlkhan performansıyla adından söz ettirdi. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan siyah beyazlı oyuncu hakkında konuştu. Alpaslan, "Emirhan'ı canlı izlemek çok farklı. Direkt gitmeye çalışıyor. Final paslarında sorun yaşayabilir ama sanki büyümüşte küçülmüş gibiydi. Kendinden çok emin. İkili mücadelelere sürekli girdi. Beşiktaş yeni sezonda bize çok enteresan bir oyuncu modeli sunuyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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