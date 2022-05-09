BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Taner Karaman: Bir futbol takımında...
BEŞİKTAŞ SON DAKİKA HABERLERİ - Siyah-beyazlılar Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Derbi sonrası A Spor yorumcusu Taner Karaman mücadelede öne çıkan istatistikleri değerlendirdi. Karaman, "Beşiktaş savunmada Serdar Saatçı, Welinton ve Umut Meraş'la sahaya çıkmak zorunda kaldı. Umut Meraş maçta %59 pas başarı yüzdesiyle oynadı. Bir futbol takımında bu oranla maçı tamamlaması çok kötü bir durum. Welinton ise %66 ile oynadı. Serdar Saatçı ise 71 ile maçı tamamladı.
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