BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Flaş Valerien Ismael sözleri! "İkinci Vitor Pereira vakası"
Beşiktaş'ta 4 maçtır takımın başında olan Valerien Ismael, üçlü sistemi ile 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fransız çalıştırıcıyı eleştirdi. Bilgiç, "Valerien Ismael ikinci Vitor Pereira vakasıdır. Beşiktaş dörtlü oynarken de bu puanları kaybediyordu. Valerien Ismael'in tek oyun kurgusu Pereira'nın sistemi gibi kaos." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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