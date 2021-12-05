BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Flaş Sergen Yalçın sözleri! "Oyuncularla arasında iletişim kopukluğu var"

Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Süper Lig'de son 6 maçından 1 beraberlik çıkaran siyah beyazlı ekip, 5 mağlubiyet aldı. Alınan kötü sonuçlar ve maçlardan sonra yapılan açıklamalardan sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyuncular arasında iletişimin koptuğu düşünülüyor. A Spor yorumcusu Ergin Arslan, konuya açıklık getirdi. Aslan, "Sergen hoca sorumluluk oyuncularda dedi ve sonraki hafta sahada ben oynamıyorum dedi. Oyuncular bu durumdan rahatsızlık hisseder ve sahaya da yansıtırlar. Motivasyon ve morali düşürür. Sergen hocanın bunu fark etmesi lazım. Takımla hoca arasında iletişim kopukluğu var." dedi. (Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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