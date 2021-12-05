05 Aralık 2021, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Flaş Sergen Yalçın sözleri! "Oyuncularla arasında iletişim kopukluğu var"

Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Süper Lig'de son 6 maçından 1 beraberlik çıkaran siyah beyazlı ekip, 5 mağlubiyet aldı. Alınan kötü sonuçlar ve maçlardan sonra yapılan açıklamalardan sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyuncular arasında iletişimin koptuğu düşünülüyor. A Spor yorumcusu Ergin Arslan, konuya açıklık getirdi. Aslan, "Sergen hoca sorumluluk oyuncularda dedi ve sonraki hafta sahada ben oynamıyorum dedi. Oyuncular bu durumdan rahatsızlık hisseder ve sahaya da yansıtırlar. Motivasyon ve morali düşürür. Sergen hocanın bunu fark etmesi lazım. Takımla hoca arasında iletişim kopukluğu var." dedi. (Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
05.12.2021
ABONE OL

Flaş Yalçın sözleri! Oyuncularla arasında iletişim kopukluğu var Flaş Yalçın sözleri! "Oyuncularla arasında iletişim kopukluğu var" 05.12.2021
Yalçın’a şok ifadeler! Beşiktaş’ın çocuğu olmasaydı... Yalçın'a şok ifadeler! "Beşiktaş'ın çocuğu olmasaydı..." 04.12.2021
Yalçın’a sert eleştiri! Tercihleri problemli Yalçın'a sert eleştiri! "Tercihleri problemli" 04.12.2021
N’Koudou yine sakatlandı! İşte Fransız yıldızın son durumu N'Koudou yine sakatlandı! İşte Fransız yıldızın son durumu 04.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kartal’da övgüleri alan tek isim! Ne Alex ne de Salih... Kartal'da övgüleri alan tek isim! "Ne Alex ne de Salih..." 04.12.2021
Bırakıp gitmesi en doğrusu olur! "Bırakıp gitmesi en doğrusu olur!" 04.12.2021
Beşiktaş Paşa’da puan kaybetti! Sorumluları açıkladı Beşiktaş Paşa'da puan kaybetti! Sorumluları açıkladı 04.12.2021
Yalçın maç sonu konuştu! Yakaladığın zaman atacaksın Yalçın maç sonu konuştu! "Yakaladığın zaman atacaksın" 03.12.2021
Toroğlu’dan flaş sözler! Çaresiz gözüküyor Toroğlu'dan flaş sözler! "Çaresiz gözüküyor" 03.12.2021
Toroğlu’dan o isme övgü dolu sözler! Yalçın bu çocuğun üzerinde durmalı Toroğlu'dan o isme övgü dolu sözler! "Yalçın bu çocuğun üzerinde durmalı" 03.12.2021
Uluç’tan çarpıcı sözler! Çebi’nin Yalçın’ı görevden alacak gücü yok Uluç'tan çarpıcı sözler! "Çebi'nin Yalçın'ı görevden alacak gücü yok" 03.12.2021
Flaş Yalçın sözleri! Beşiktaş Kasımpaşa maçını kaybederse... Flaş Yalçın sözleri! "Beşiktaş Kasımpaşa maçını kaybederse..." 03.12.2021
Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan: Türkiye Kupası çok önemli! Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan: Türkiye Kupası çok önemli! 03.12.2021
N’Sakala yine tepki çekti! Ljajic ve Lens... N'Sakala yine tepki çekti! Ljajic ve Lens... 02.12.2021
Pjanic Barcelona’ya dönecek mi? İşte son gelişmeler Pjanic Barcelona'ya dönecek mi? İşte son gelişmeler 02.12.2021
Kritik toplantı sona erdi! Yalçın devam edecek mi? Kritik toplantı sona erdi! Yalçın devam edecek mi? 28.11.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Vitor Pereira'nın geleceği belirsiz! Teknik direktör adayları ise...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim onay verdi! Süper Lig'in yıldızı ocakta Galatasaray'a
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör