05 Aralık 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Flaş Sergen Yalçın sözleri! "Oyuncularla arasında iletişim kopukluğu var"
Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor. Süper Lig'de son 6 maçından 1 beraberlik çıkaran siyah beyazlı ekip, 5 mağlubiyet aldı. Alınan kötü sonuçlar ve maçlardan sonra yapılan açıklamalardan sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyuncular arasında iletişimin koptuğu düşünülüyor. A Spor yorumcusu Ergin Arslan, konuya açıklık getirdi. Aslan, "Sergen hoca sorumluluk oyuncularda dedi ve sonraki hafta sahada ben oynamıyorum dedi. Oyuncular bu durumdan rahatsızlık hisseder ve sahaya da yansıtırlar. Motivasyon ve morali düşürür. Sergen hocanın bunu fark etmesi lazım. Takımla hoca arasında iletişim kopukluğu var." dedi. (Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
05.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Terim'i o sözlerle eleştirdi! "Ligde ve Avrupa'da farklı"
- Terim'i o sözlerle eleştirdi! "Ligde ve Avrupa'da farklı"
- Barcelona'dan Sertaç Şanlı paylaşımı!
- Yalçın'a şok ifadeler! "Beşiktaş'ın çocuğu olmasaydı..."
- G.Saray maçı sonrası patladı! "Çakır puanları çaldı"
- G.Saray'ın golünden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı
- Ogün Şahinoğlu, Nkoudou'nun Son Durumunu Açıkladı / A Spor / Sabah Sporu / 04.12.2021
- Toroğlu yorumladı! Halil'in golünden önce faul var mı?
- Yalçın'a sert eleştiri! "Tercihleri problemli"
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi