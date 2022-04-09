BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Valerien Ismael'in sistemine övgü dolu sözler! "Beşiktaş her maç gol atar"
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı ekip maçı 4-1 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Valerien Ismael hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Toroğlu, "Beşiktaş seneye buna yakın bir kadro ile girerse her maçta gol atar. Beşiktaş'ın oyun şekli güzel. 2 maçta bir şeyleri değiştirdi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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