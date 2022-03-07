BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Önder Karaveli sözleri! "Farklı şeyler isterken..."
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Farklı bir şeşler yapmak isterken Batshuayi ve Larin'i almak zorunda kalacak. Eli mecbur. Üçüncü golü yersen ne olacak?" dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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