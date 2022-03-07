BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a sert eleştiri! "Ben yönetici göremiyorum"
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah beyazlı ekibin yönetimini çok sert bir dille eleştirdi. Toroğlu, "Beşiktaş için lig bitti. Beşiktaş'a yeni bir teknik direktör gelecek mi? Beşiktaş'ta seneye hangi oyuncular kalacak? Beşiktaş'ın artık bunları yapması lazım. Bu sene bitti. Bunlara karar vermen lazım. Peki Beşiktaş'ta bunların kararını verecek yönetici var mı? Ben göremiyorum." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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