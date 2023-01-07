BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Mert Günok sözleri! "Maçı kurtardı"
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı ekibin kalecisi Mert Günok'un performansını değerlendirdi. Toroğlu, "3 puan Mert Günok'a yazar. Bu maç net o kurtardı. 3 tane çok iyi topu çıkardı. En sonda üstüne geldi. Çok akıllı hareket etti. Elinle almaya kalksan yersin." dedi. | Beşiktaş haberleri
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