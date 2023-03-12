BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Böyle kartlar olunca..."
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Kırmızı kart çok enteresan. Hakem avantaja bıraktı. Sonra VAR çağırdı. Demek VAR hakemi Serkan Tokat'a göre net kırmızıymış. Böyle kartlar olunca maçın da keyfi kaçıyor." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
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