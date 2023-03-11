Süper Lig'de play-off olacak mı?
Bir süredir gündemde olan Süper Lig'de play-off iddiası üzerine A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan'dan dikkat çeken sözler geldi. İşte Alpaslan'ın açıklamaları... BJK SPOR HABERLERİ
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